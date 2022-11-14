رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 والخط الساخن

فعل موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 ضمن الخدمات الإلكترونية للمتقدمين بحجز الوحدات التي يطرحها الصندوق بالمدن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر السطور التالية:

أولًا: على الراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان رقم 14، زيارة الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من هنا.

ثانيًا: تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثالثًا: يقوم العميل بالضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

رابعًا: تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي.

خامسًا: إدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقما.

سادسًا: يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بالعميل.

سابعًا: ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.

ثامنًا: الضغط على «تسجيل الدخول»، وبالتالي يتم ظهور حالة الطلب والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أرقام الخط الساخن للاستفسار عن كل ما يتعلق بالحجز والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ويمكن إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى إحدى الأرقام التالية المخصصة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "1188، أو 5777، أو 5999" ويكتب بها «الرقم القومي» ليتم الرد بحالة الطلب المقدم.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي