رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج وعودة عبر منصة «مقيم»

رابط و طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج وعودة في المملكة العربية السعودية عبر منصة «مقيم».. من المواضيع التي زاد البحث عنها من قبل المهتمين بالأمر، من خلال الدخول على مؤشر البحث «جوجل».

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج 1443

أتاحت وزارة الداخلية التابعة للملكة العربية السعودية منصة «مقيم»، من أجل تسهيل الخدمات المنوطة بها للمواطنين والمسافرين إلى المملكة، وكذلك من أجل الاستعلامات المختلفة عن الجوازات والمخالفات والتأشيرات وغيرها، ومن ضمن الخدمات التى توفرها منصة «مقيم» الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية في المملكة السعودية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة "مقيم":

1- يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة مقيم بالضغط على هذا الرابط.

2- تظهر للمستعلم مجموعة من الكلمات "خانات" من ضمنها خانة "التأشيرات".

3- يقوم المستعلم باختيار "تاشيرة خروج وعودة".

4- يقوم المستعلم بادخال جميع البيانات لاخاصة بالتأشيرة خلال لاخانات المخصصة لذلك وهى نوع التأشيرة (مفردة- متعددة).

5- و يكتب كذلك المستعلم البيانات الخاصة بصلاحية التأشيرة وعدد الأيام خلال الخانات المخصصة لذلك.

6- ثم يقوم المستعلم بالغضط على زر "استمرار" للدفع ( يخصم 200 ريال من رصيد الجواز ).

7- يضغط المستعلم على زر "إصدار تأشيرة).

8- بعد هذه الخطوات يتم إظهار "تأشيرة خروج وعودة بنجاح".

تعرف على طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة خارج المملكة عبر "مقيم"

1- يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع "مقيم" بالضغط على هذا الرابط.

2- ثم يقوم المستعلم باختيار "إدارة المقيمين".

3- ثم يقوم المستعلم بالبحث باستخدام رقم الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص به.

4- يقوم المستعلم بالضغط على كلمة "تأشيرة".

5- ثم يختار "تمديد تأشيرة".

6- ثم يحدد المستعلم فترة التمديد لكى تظهر بيانات التأشيرة مرة أخرى.

7- يظهر إشعار يؤكد أو يوضح تمديد تأشيرة الخروج والعودة بنجاح.

تعرف على شروط تمديد التأشيرة

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط لتمديد التأشيرة وهى كالآتي

-يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول.

-لابد أن تكون مدة الإقامة سارية.

-والتأكيد على سداد الرسوم المطلوبة.