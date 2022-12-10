«على رأسهم الأرملة».. وزير التموين يكشف فئات إضافة المواليد للبطاقات

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أكثر عن الأزمة الاقتصادية وحركة الأسواق والأسعار مؤخرًا.

وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إنه تم مد المهلة لحائزي الأرز لإخطار المديريات حتى 25 ديسمبر.

وأضاف أنه لا يمكن السماح لأي أحد في العالم بالتعامل مع سلعة غذائية بدون تصريح، مؤكدًا على المصادرة وتحرير قضية عقوبة حيازة الأرز بدون إخطار لمديريات التموين.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك 6 أشهر ونصف الشهر رصيدًا استراتيجيًا من الأرز، موضحًا أن هناك 4 فئات مستهدفة بإضافة المواليد للبطاقات على رأسها أصحاب معاشات التضامن والمرأة المعيلة والأرملة.

وأكد على إضافة المواليد الجدد للبطاقات لأصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنية، موضحًا أن الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد تشمل الزوج والزوجة.

وأوضح أنه سيتم السماح بإضافة مواليد العمالة غير المنتظمة للبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن هناك 21 يومًا لإضافة المواليد للبطاقات بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.