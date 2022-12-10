تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين

يكثر البحث في الوقت الحالي عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين بعد أن فتحت وزارة التموين الباب من جديد أمام المواطنين لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2022.

الأوراق المطلوبة لاضافة المواليد لبطاقة التموين

يشرح لكم موقع "الدستور" الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 وشروط إضافة المواليد بطاقة التموين خطوات الإضافة من خلال بوابة مصر الرقمية.

في البداية الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 هي كالتالي:



- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.



شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

ومن أجل إضافة المواليد إلى بطاقات التموين 2022 هناك عدة شروط وضعتها وزارة التموين لقبول هذه الإضافة للفئات المستهدفة وتتمثل في أن يكون



- أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

- يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

- لابد أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.



الفئات المتاح لها إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2022

فتحت وزارة التموين الباب لإضافة المواليد لبطاقة التموين لعدة فئات بعينها وهي:

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة بالبطاقة التموينية 2022.



إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية

يمكن للفئات المستفيدة إضافة المواليد ممن يزيد أعمارهم عن 4 سنوات إلى البطاقة التموينية من المنزل من خلال الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي

https://digital.gov.eg/

ثم اختيار خدمة التموين.

واختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

ثم يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر.

ثم يتم اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

بعدها كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

وأخيرًا الضغط على كلمة (إضافة).

