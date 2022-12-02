الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد 2022

التموين
التموين

زادت عمليات البحث على محركات الإنترنت عن رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد إلكترونياً.

وتستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الدخول على رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.

الاستعلام عن بطاقة التموين

ويستطيع للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين الخاصة بهم بالاسم للاطلاع على عدد أفراد البطاقة ومعرفة مبلغ الدعم الخاص بالبطاقة وبيانات صرف البطاقة للسلع المخصصة لها بناء على عدد أفرادها.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:
 

رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد 2022

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم الخدمات التموينية عبر المنصات الإلكترونية وذلك من خلال موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط (أضغط هنا) حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات التموينية أبرزها ما يلي: -

1 - استخراج بطاقة تموينية جديدة.
2 - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد.
3 - خدمة الفصل الاجتماعي.
4 - النقل من محافظة إلى أخرى.
5 - ضم الزوجة إلى بطاقة زوجها.
6 - ضم الأبناء إلى البطاقة التموينية الخاصة بوالدهم.
7 - تحديث بيانات البطاقة التموينية.
8 - الاستفسار عن عدد المقيدين في البطاقة التموينية.
9 - الاستعلام عن موعد الصرف.

يذكر أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر لتقديم جميع الخدمات الخاصة ببطاقات الدعم التمويني للمواطنين في سهولة ويسر وفي إطار توجه الحكومة نحو دخول عصر التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجهات والمجالات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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