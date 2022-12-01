موعد امتحانات نصف العام لجميع صفوف النقل 2022-2023

موعد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف “2022-2023”، ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد كل ما يحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالى..

موعد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف 2022- 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انتظام الدراسة حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة مع التأكيد على بدء امتحانات النصف الدراسى الأول كما هو موضوع فى الخطة الدراسية للوزارة وذلك بعدما انتشرت أخبارً كذبتها الوزراة فى منشور لها على صفحات التواصل الاجتماعي .

ونفت الوزارة، ما أشيع عن تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات الخاصة بالنصف الدراسى الأول 2022-2023 لجميع الصفوف لادراسية بسبب انتشار الفيروس المخلوى ولكن الوزارة نفت ذلك .

امتحانات نصف العام 2022-2023 لصفوف النقل

تبدأ امتحانات "الترم الاول" 2023 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بدايىة من 14 يناير 2023، وحتى الخميس 26 يناير 2023 وذلك حسب الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

موعد الامتحانات العملية

وفيما يخص الامتحانات العملية والشفوية فإنها تكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع واحد على الأقل مع حظر وضع الامتحانات العملية والشفوية فى ديسمبر.

الطلاب المتغيبين

من ناحيتها أسندت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسب الكتاب الدورى لها، تحديد أمتحانات المتغيبين عن أداء الامتحانات بسبب ظرف طبى للمدرسة التابع لها التلميذ فيما يخص امتحانات الشهر

بداية أجازة الترم الأول الدراسى

وتبدأ أجازة نصف العام لادراسى الاول مع نهاية اليوم الاخير للامتحانات وهو 26 يناير 2023.

وتبدأ الإجازاة بداية من السبت 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

يذكر أن مدة الدراسة في العام الدراسي الحالي 2022- تبلغ 2023 نحو 35 أسبوعًا حيث تستمر حتى 8 يونيو 2023، وتكون مدة الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا، فيما تبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.