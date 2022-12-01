الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 وللعام بأكمله

أجازة
أجازة

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 موضوع زاد نسبة البحث عنه خلال الساعات القليلة الماضية ومع أقتراب نهاية العام الحالى 2022  خاصة وان هناك العديد من الاحتفالات قادمة ومنها الاحتفال بالكريسماس و الاحتفال برأس السنة الميلادية.

 

الإجازات الرسمية 2023

الدستور ترصد كل التفاصيل التى تخص هذا الموضوع من خلال السطور التالية 

7 يناير 

يوم 7 يناير يوافق الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وهو يوم اجازة رسمى 

 

25 يناير

بينما يوم 25 من يمناير يزامن الأحتفال بعيد الشرطة وهى مناسبة وطنية  كما انه يوافق يوم  الأحتفال بثورة 25 يناير .

 

العطلات الأسبوعية 

يصادف هذا الشهر 8 أيام أجازة  اسبوعية للعاملين فى القطاع لاحكومى حيث أن الجمعة والسبت أجازة اسبوعية لذا نجد أن هناك 4 ايام جمعة و4 ايام سبت لذا هناك 8 أيام اجازة اسبوعية إضافة للأجازات سالفة الذكر ليكون مجمل العطلات لشهر يناير 2023 هو 10 أيام.

 الإجازات الرسمية فى عام 2023

هناك عدد من الأجازات الرسمية بجانب العطلات الأسبوعية من كل أسبوع وذلك طبقا للأحتفالات التالية 

7 يناير 2023

عيد الميلاد المجيد 

25 يناير 

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية 

 19 مارس 

 الاحتفال بعيد تحرير طابا

17 أبريل 2023

الاحتفال بعيد  شم النسيم

21 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

25 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء

1 مايو 2023:

الاحتفال بعيد العمال 

27 يونيه 2023

وقفة عيد الأضحى المبارك 

28 يونيه 2023

عيد الأضحى المبارك

30 يونيه 2023

ثورة 30 يوينو

الأربعاء 19 يوليو

رأس السنة الهجرية

23 يوليو:

 الاحتفال بثورة 23 يوليو 

 

27 سبتمبر

المولد النبوى الشريف 

 

 

6 أكتوبر 

عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"

 

 قائمة المناسبات الدينية 2023

أجازات دينية إسلامية

إبريل 2023

يتزامن  عيد الفطر 2023 خلال يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

 

يونيو

يتزامن شهر يونيو مع قدوم عيد الاضحى المبارك  2023 بدءًا من الثلاثاء 27 يونيو، فضلا عن إجازة يوم وقفة عرفات وحتى الخميس 29 يونيو 

 

يوليو

يأتى الاحتفال  برأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو2023 .

 

سبتمبر

وفى سبتمبر يحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف الأربعاء 27 سبتمبر.

 

الاجازات القبطية 2023

 

يناير 

يتزامن الاحتفال بعيد الميلاد مع بداية السنة يوم 7 يناير من كل عام 

 

أبريل

وفى 16 أبريل موعد الاحتفال بعيد الفصح القبطي.

 

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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