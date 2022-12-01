الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 وللعام بأكمله
الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 موضوع زاد نسبة البحث عنه خلال الساعات القليلة الماضية ومع أقتراب نهاية العام الحالى 2022 خاصة وان هناك العديد من الاحتفالات قادمة ومنها الاحتفال بالكريسماس و الاحتفال برأس السنة الميلادية.
الإجازات الرسمية 2023
الدستور ترصد كل التفاصيل التى تخص هذا الموضوع من خلال السطور التالية
7 يناير
يوم 7 يناير يوافق الأحتفال بعيد الميلاد المجيد وهو يوم اجازة رسمى
25 يناير
بينما يوم 25 من يمناير يزامن الأحتفال بعيد الشرطة وهى مناسبة وطنية كما انه يوافق يوم الأحتفال بثورة 25 يناير .
العطلات الأسبوعية
يصادف هذا الشهر 8 أيام أجازة اسبوعية للعاملين فى القطاع لاحكومى حيث أن الجمعة والسبت أجازة اسبوعية لذا نجد أن هناك 4 ايام جمعة و4 ايام سبت لذا هناك 8 أيام اجازة اسبوعية إضافة للأجازات سالفة الذكر ليكون مجمل العطلات لشهر يناير 2023 هو 10 أيام.
الإجازات الرسمية فى عام 2023
هناك عدد من الأجازات الرسمية بجانب العطلات الأسبوعية من كل أسبوع وذلك طبقا للأحتفالات التالية
7 يناير 2023
عيد الميلاد المجيد
25 يناير
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية
19 مارس
الاحتفال بعيد تحرير طابا
17 أبريل 2023
الاحتفال بعيد شم النسيم
21 أبريل 2023
عيد الفطر المبارك
25 أبريل 2023
- عيد تحرير سيناء
1 مايو 2023:
الاحتفال بعيد العمال
27 يونيه 2023
وقفة عيد الأضحى المبارك
28 يونيه 2023
عيد الأضحى المبارك
30 يونيه 2023
ثورة 30 يوينو
الأربعاء 19 يوليو
رأس السنة الهجرية
23 يوليو:
الاحتفال بثورة 23 يوليو
27 سبتمبر
المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر
عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"
قائمة المناسبات الدينية 2023
أجازات دينية إسلامية
إبريل 2023
يتزامن عيد الفطر 2023 خلال يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.
يونيو
يتزامن شهر يونيو مع قدوم عيد الاضحى المبارك 2023 بدءًا من الثلاثاء 27 يونيو، فضلا عن إجازة يوم وقفة عرفات وحتى الخميس 29 يونيو
يوليو
يأتى الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو2023 .
سبتمبر
وفى سبتمبر يحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف الأربعاء 27 سبتمبر.
الاجازات القبطية 2023
يناير
يتزامن الاحتفال بعيد الميلاد مع بداية السنة يوم 7 يناير من كل عام
أبريل
وفى 16 أبريل موعد الاحتفال بعيد الفصح القبطي.