الرئيس السيسى: «مش هخبى عليكم حاجة أصل مصر دى بتاعتنا كلنا»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وخلال الجولة تبادل الرئيس الحديث الأبوي مع أبناء محافظة الدقهلية، حيث وجه أحد الحاضرين طلبا للرئيس السيسي بالنظر إلى المناطق الصناعية؛ لما تعانيه من مشاكل وخاصة في المواد الخام.

ورد الرئيس السيسي قائلاً: "النقطة إلا بتتكلم فيها إن مستلزمات الإنتاج وأنا قولت من شهر إدونا شهرين وهنخلص الموضوع ده أنا مش هخبي عليكو حاجة أصل مصر مش بتاعتي دي بتاعتنا كلنا المشكلة إن احنا حجم اللي بنجيبه من بره بالعملة الحرة أي كانت دولار يورو، أكبر من حجم اللي بنصدره اللي بنتحصل عليه كنا قادرين نتعامل مع الموضوع ده كويس ولو تفتكروا في 2016 والدولار بين الـ15 و16 والسنتين اللي فاتوا كان في مشكلة كورونا والسنة الثالثة دي الحرب الروسية دي عاملة مشكلة في العالم كله اللي احنا بنحاول في مصر نقلل آثاره".

كان الرئيس السيسي، قد افتتح صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".