شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 والحد الأقصى للأفراد

عقب التصريحات الأخيرة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، يبحث عدد من المواطنين عن كيفية تنزيل المواليد في بطاقة التموين أو إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

وكان أفاد وزير التموين بأنه سيتم تطبيق خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 الأسر الأكثر احتياجًا بحد أقصى يصل إلى فردين، وأن يتم خفض المعاش ليصل إلى 2500 جنيه، وأن تتم إضافة مواليد أصحاب معاشات التضمان الاجتماعي، والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المرأة المعيلة والأرملة قريبًا.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

وبالنسبة للشروط التي من شأنها أن تؤهل للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد في القيام بهذا الأمر:

- أن يكون الحد الأقصى لـ بطاقة التموين 4 أفراد، على أن يكون هذا الأمر شاملا كلا من الزوج والزوجة.

- يمكن للمواطن إضافة فرد آخر على بطاقة التموين، شريطة أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون مسجلا على بطاقة التموين 3 أفراد فقط.

- أن يكون المعاش منخفضا إلى 2500 جنيه.

- وأن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بخصوص إلغاء مالكي السيارات الجديدة من بطاقة التموين، بداية من موديل 2018 فأحدث من بطاقة التموين، حتى وإن كان المواطن قام بشرائها عن طريق التقسيط أو غيره، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا.

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

وفور الاعلان عن فتح باب اضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 على المواطن المستفيد من بطاقات التموين الذي يريد اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين اتباع الخطوات التالية..

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- تسجيل حساب جديد.

- كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

- إدخال اسم الأم.

- الضغط على خدمات التموين.

- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.

- البدء في الخدمة في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافتهم، على أن يكون الاسم رباعيًا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتمكن من إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

- تحديد صلة القرابة، سواء ابنا أو ابنة، ثم اختيار الصفة ضم الأبناء.

- الضغط على إضافة.