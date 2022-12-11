الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 والأوراق المطلوبة

رابط إضافة المواليد
رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين

أسعدت وزارة التموين الملايين بعد أن أعلنت عن فتح باب التقديم لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين وهو ما جعل الكثيرون يبحثون عن رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 للاستفادة من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة للمستفيدين منه.

رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022

في هذا التقرير نوضح لكم رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 والأوراق المطلوبة وكذلك الفئات المستهدفة لإضافة أبنائهم.

أتاحت وزارة التموين إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 من خلال موقع بوابة مصر الرقمية ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط: من هنا.

ثم اختيار خدمة التموين

واختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

ثم يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر 

ثم يتم اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين .

بعدها كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

وأخيرًا الضغط على كلمة (إضافة).
 

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وطرق إضافة مواليد جديدة

إضافة الجدد.. موقع تسجيل المواليد فى بطاقة التموين عن طريق النت 2022

الاوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 
 

1- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

2- صورة بطاقة التموين.

3- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

4- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

5- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

6- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

7- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

8- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفئات المستهدفة لإضافة  المواليد إلى بطاقة التموين 2022 

أصحاب معاش تكافل وكرامة وحاملوا كارت الخدمات المتكاملة وأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

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تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين

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تعرف على شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين المواليد الجدد لبطاقة التموين بطاقة التموين 2022 تسجيل المواليد في بطاقة التموين

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وائل لطفي

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