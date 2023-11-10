الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع: زوج رضوى فى مسلسل "صوت وصورة" تميز بالخسة والندالة

صوت وصورة
صوت وصورة

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن شخصية "رضوى"، في مسلسل "صوت وصورة"، دفعت للعمل بسبب مرض زوجها وكثرة الديون عليهما.

 

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية on، إن رضوى، تلقت عرض للعمل لدى طبيب سمعت عنه أنه متحرش وكانت مترددة ولكن زوجها هو من كان يشجعها، مؤكدة أن شخصية الزوج في العمل فيها الخسة والندالة لأنه كان يدفعها للعمل رغم ما عرفه عن الطبيب.

 

وأضافت، أن الدكتور كان معطاء في البداية وكتب لها شيكات لسداد ديون زوجها مما جعلها ترى أنه مظلوم وأن ما يقال عنه هو مجرد كلام الناس كما قال زوجها، ولكن لم يمض شهر حتى حدث ما حدث.

 

لابد من وجود رادع للمتحرش

وتابعت، أن رضوى وجدت أنها كلما صمتت كلما تمادى الطبيب المتحرش ولهذا السبب كان لابد من وجود رادع له حتى لا يتم التحرش بغيرها.

حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة شخصية الزوج الخسة والندالة ديون زوجها

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