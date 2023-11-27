محمد سليمان عبدالمالك ناعيًا طارق عبد العزيز: رحلت وأنت تفعل ما تحبه

سقط الفنان طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، ومن ثم يرحل رحيل هادئ عن الحياة.

وقرر الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك أن ينعي رحيل صديقه الفنان طارق عبد العزيز، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معربًا فيه عن حزنه الشديد.

وتابع الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك قائلًا: "طارق عبدالعزيز الفنان الموهوب المحترم رحل عن عالمنا أمس وهو بيصوّر، عزائي الوحيد أنك رحلت وأنت تفعل ما تحبه يا طارق، إلى أن نلتقي يا صديقي الجميل".

الفنان طارق عبد العزيز

وأجرى الفنان طارق عبد العزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وتوافد عدد من الفنانين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان طارق عبد العزيز في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتتلقى أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، واجب العزاء، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزق.

وتوفي الفنان الراحل، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ55 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصويره مشهد في مسلسل "وبقينا اتنين" والذي يُشارك فيه الفنان شريف منير، وإخراج طارق رفعت.