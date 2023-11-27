توافد الفنانين للصلاة على جنازة طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة فى أكتوبر

توافد عدد من الفنانين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان طارق عبد العزيز في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتوفي الفنان الراحل، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ55 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصويره مشهد في مسلسل "وبقينا اتنين" والذي يُشارك فيه الفنان شريف منير، وإخراج طارق رفعت.

وجرى نقل الفنان الراحل بعد الأزمة القلبية، إلى أحد المستشفيات الكبرى في مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، لكن الأطباء أكدوا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله قسم الطوارئ بالمستشفى.

الشركة المتحدة تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وجاء نص نعي المتحدة كالآتي: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتتلقى أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، واجب العزاء، غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزق.