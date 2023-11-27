موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

استقرت أسرة الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز، على موعد ومكان العزاء، بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا مساء أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

موعد ومكان عزاء الفنان طارق عبدالعزيز

وتتلقى أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، واجب العزاء، فى الفنان الراحل غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزق.

تشييع جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

وفى سياق متصل، سيتم تشييع جنازة الفنان طارق عبد العزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

وشهد الوسط الفني حالة من الصدمة والحزن عقب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام فى مصر والوطن العربي، على نعي الفنان خلال منشورات رسمية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وجاء نص نعي المتحدة كالآتى: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

كانت قد شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز دخوله قسم الطوارئ، فى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، رفقة نجله، وفريق عمل مسلسل "وبقينا اتنين" حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، الذى أكد لهم أن عضلة القلب متوقفة تمامًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.