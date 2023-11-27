الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان طارق عبدالعزيز عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

تشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

وكان توفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون. 

صدمة فى الوسط الفني بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز

وشهد الوسط الفني حالة من الصدمة والحزن عقب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، الذي كان يشارك فى بطولته بجانب كل من شريف منير، ورانيا يوسف.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان عزاء الفنان القدير الراحل طارق عبدالعزيز.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وجاء نص نعي المتحدة كالآتى: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ماذا قالت مؤلفة مسلسل "وبقينا اتنين" عقب وفاة طارق عبدالعزيز؟

من جانبها، كتبت السيناريست أماني التونسي، مؤلفة مسلسل "وبقينا اتنين"، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "تصريح للصحفيين المحترمين اللي كلموني واللي بعتولي ومقدرتش أرد عليهم، مصيبتنا أكبر من إني أكتب مشاهد وتتعاد أو تعديل أو نحل المشكلة في المسلسل إزاي"، مضيفة: "تعازينا القلبية في فقدان فنان وإنسان طيب مات وهو متفاني في شغله  نطلبله الرحمة، وكل التقدير والاحترام لكل صحفي بيعمل شغله وعايز يغطي الخبر من كذا وجهة نظر، اللي فيه الخير ربنا هيكتبه قبل مانا أكتب، اللهم ارحم موتانا جميعًا وربنا يصبر أهله، تحياتي وتقديري وتعازينا القلبية للفقيد وأهله".

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