"بقينا اتنين".. أماني التونسي تكشف السر وراء اختيار اسم المسلسل

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" عرضه على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية "قناة أون"، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية “watch it” ومن بطولة الفنان شريف منير، ورانيا يوسف، ومن تأليف السيناريست أماني التونسي، ومن وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري.

وكشفت السيناريست والمؤلفة أماني التونسي، سبب تسمية مسلسل "بقينا اتنين" بهذا الاسم، والذي يتحدث عنه الجمهور قبل عرضه عبر شاشات التلفزيون، قائلًة: "عنوان المسلسل مأخوذ عن أغنية عمرو دياب تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين".

تابعت التونسي، لـ"الدستور":"إحنا شغالين على مسلسل "بقينا اتنين" من شهر مايو الماضي من العام الجاري 2024، ولم يكن في الحسبان أن يكون أي هجمات أو عدوان على الشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وعن توقيت عرض المسلسل في ظل الظروف الراهنة، قالت: " ربنا يحسن ظروف عرضه، وتكون الدنيا هديت وربنا ينصر غزة وينصر الشعب الفلسطيني ويحميه من الاعتدء السافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أكدت أماني التونسي أن المسلسل تدور فكرته حوّل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، ويتسم المسلسل بالاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف.

"بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.