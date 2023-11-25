السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمانى التونسى عن "بقينا اتنين": من المسلسلات الغالية جدًا على قلبى

أماني التونسي
أماني التونسي

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" عرضه في يوم 2 ديسمبر من الشهر المقبل للعام الجاري على شاشة "ON"، وهو من بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ويشاركهما البطولة عدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف الكاتبة أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

وكتبت السيناريست أماني التونسي  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مسلسل "بقينا اتنين"، أنه من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبها، خاصة أن قصته تدور حول الانفصال وصدمته، وأثره وكيف يؤثر على الأزواج، ودور الجلسات النفسية لترميم أو إنهاء العلاقة.

وتابعت التونسي قائلة: "مسلسل #بقينا_اتنين من المسلسلات الغالية جدًا على قلبي #بقينا_اتنين بيتكلم عن صدمة ما بعد الانفصال بس مش أي انفصال ولا أي طلاق لا ده انفصال وإنت بتحب الطرف التاني عادي تنفصل عن حد بتحبه وكان شريك حياتك بس لما تكتشف إن ده مكانش حب وإنك كنت شايفه بعيون قلبك اللي دايمًا بتبقى بتحكم غلط".

وأضافت: "لأن كل طرف بيحب التاني بطريقته يعني طرف بيدي للطرف التاني اللي العطاء خلاه أناني اتعود ياخد وبس بعد ما كان بيدي في الأول لغاية ما خلاص بقى الطرف التاني مضمون وأكبر ضمان هو الجواز اللي بيخلي كل طرف فاكر إن التاني بقى ملكه ومش محتاج أي مجهود إنه يحافظ ع العلاقة وخصوصًا لو في أولاد".

واستكملت: "كل واحد بيحب التاني بطريقته دي أكبر مشكلة لو إنت بتتحب بالطريقة اللي مش بترضيك ومش بتكفيك من هنا بتبدأ الخطوات السريعة أو البطيئة للانفصال وهنا بقى السرعه والبطء بتعتمد على دفع كل طرف في العلاقة لإنهاء العلاقة اللي بتستنزف كتير أوي من روحك، وكان هنا دور الجلسات النفسية لترميم أو إنهاء العلاقة".

واختتمت: "وده من أكتر الأجزاء اللي بحبها بسبب دراستي اللي فادتني في المنطقة دي في المسلسل وهو أنك بتناقش روح وأفكار ونفسية كل طرف وبتشوف كل واحد شايف التاني إزاي أتمنى إنه يعجبكم وإنه يبقى إضافة لأعمالي اللي هسيبها في الدنيا من بعدي #مسلسل:#بقينا_اتنين تأليف: أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين السيناريست أماني التونسي أماني التونسي

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