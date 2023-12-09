السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد رحيل طارق عبد العزيز.. تكثيف عدد ساعات تصوير "وبقينا اتنين"

ابطال مسلسل وبقينا
ابطال مسلسل وبقينا اتنين

يواصل صناع وأبطال مسلسل “وبقينا اتنين" الذي يخوض بطولته النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف تصوير مشاهد وأحداث العمل استعدادا لعرضه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويكثف مخرج العمل طارق رفعت في الوقت الحالي عدد ساعات تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” وذلك بعد أن توقف الأيام الماضية بسبب رحيل الفنان طارق عبد العزيز والذي كان أحد أبطال المسلسل وذلك لسرعة الانتهاء منه وتسليم الحلقات الأولى من العمل استعدادا لعرضه للجمهور.

وأكدت مؤلفة العمل في تصريح سابق لـ"الدستور" أنها لن تعيد كتابة مشاهد جديدة للمسلسل، أو تعمل على تغيير مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بعد موته المفاجئ، عقب تعرضه لأزمة قلبية وقت التصوير.

وتابعت: "سيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع، كما أننا سنهدي مسلسل (بقينا اتنين) لروحه، لذا لن يتم أي تغيير في دوره وسنكتفي بالمشاهد التي صورها الراحل".

وكشفت أماني التونسي عن دو الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "وبقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا مهما، والعمل مسلسل اجتماعي لايت.

قصة مسلسل وبقينا اتنين 

تدور أحداث وبقينا اتنين حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث. 

أبطال مسلسل وبقينا اتنين 

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “وبقينا اتنين وبقينا اتنين طارق رفعت طارق عبد العزيز شريف منير رانيا يوسف

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