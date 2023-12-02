السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ميمي جمال تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "بقينا اتنين"

ميمي جمال
ميمي جمال

كشفت  الفنانة ميمي جمال، إحدى بطلات مسلسل "بقينا اتنين"، عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل الذي سيجمعها بالفنان شريف منير للمرة الثانية ضمن مسلسلات الأوف سيزون، بعد النجاح الذي حققه مسلسل "إيجار قديم" الذي عرض العام الماضي.

 

وتابعت جمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "فكرة تعاوني مع الفنان شريف منير أسعدتني كثيرًا، خاصًة أنها المرة الثانية بعد نجاح إيجار قديم، فهو فنان جميل ومتواضع ويحب كل من حوّله، ويعاملهم بأصله الطيب، كما أنها المرة الثانية التي أعمل فيها مع شركة إنتاج كريم أبو ذكري تحت رعاية  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  وسعيدة جدًا بهذا التعاون".

 

وعن تفاصيل شخصيتها في "بقينا اتنين"، أضافت الفنانة ميمي جمال: "أنا بجسد شخصية الحما الطيبة للفنان شريف منير، وتكون رانيا يوسف ابنتي، والتي تشعر بغضب طوّال الوقت بسبب معاملتي لشريف منير زوجها، حتى إنها تقول لي "انتي بتحبيه أكتر مني".

 

وتمنت الفنانة ميمي جمال،  أن ينال مسلسل "بقينا اتنين" النجاح الكبير، ويكون حظه في النجاح مثل حظ مسلسل "إيجار قديم".

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مسلسل "بقينا اتنين"

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

الفنانة ميمي جمال ميمي جمال مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين تفاصيل شخصية الفنانة ميمي جمال في بقينا اتنين

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