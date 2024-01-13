نور النبوى: الحريفة تجربة مميزة ومهمة.. وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

عبر النجم الشاب نور النبوي عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم “الحريفة” الذي يعرض حاليا في دور العرض ويحقق نجاحًا كبيرا، معتبرا أن العمل هو تجربة جديدة وخطوة كبيرة ومهمة في طريقه الفني والسينمائي، مؤكدًا أنه يعشق السينما بشكل كبير، وأن البطولة المطلقة له في فيلم الحريفة مسئولية كبيرة تجعله يضع أمام عينيه ما يقدمه للجمهور، وأن يكون مختلفًا ويعتمد على فكرة.

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي

وأضاف النبوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سعيد بالفيلم الذي يعتبره تجربة شبابية بحتة، مشيرًا إلى أن كواليس للفيلم كانت رائعة: فكنا مثل الأسرة الواحدة وغلب عليها الكوميديا بشكل كبير، فقد جمعتنا كيميا معينة لتقديم أفضل ما عندنا في هذا الفيلم، وأتمنى أن يعجب الجمهور.

وعن إتقانه لعب كرة القدم خلال الفيلم، تابع نور النبوي أنا بعشق كرة القدم بطبعي وكنت بلعب على بسيط، لكن حينما تعاقدت على الفيلم تحمست جدا للفكرة وقمت بالإعداد للشخصية بشكل كبير وتدربت على لعب الكرة لمدة 3 أشهر، وساعدني وجود كابتن ميدو وعدد من نجوم الكرة خلال الفيلم في التطوير من أدائي.

أما عن الشخصية التي يلعبها في الفيلم، فقال النبوي إنه يقوم بدور شاب يدعي ماجد من الطبقة الغنية منطوٍ على نفسه تحدث له ظروف تقلب حياته رأس على عقب وتضطره الظروف للتعرف على شباب من الطبقة المتوسطة وينتقل إلى مدرسة حكومية فيبدأ باللعب في الساحات الشعبية ثم يقدم في مسابقة لكرة القدم للحصول على مليون جنيه.

وحول فكرة الفيلم قال نور إن الفيلم يتحدث عن الأمل والإصرار فلا بد أن يكون للإنسان هدف في الحياة مهما كانت الظروف صعبة أو قاسية لأن الحياة تسير لا تقف عند حدث أو شخص وعن المنافسة خلال موسم رأس السنة ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام قال إن المنافسة شيء صحي وكل فيلم له جمهوره ونحن نستهدف الشباب ومحبي لعبة كرة القدم.

وعن تقديمه أغنية على هامش الفيلم وهل من الممكن أن يحترف الغناء قال النبوي إنه يحب الغناء بشكل كبير وله ستايل معين يسمعه في الغناء وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بالغناء، فقد سبق أن شارك بالغناء في مسلسل راجعين يا هوى وفيلم 5 جولات، مشيرا إلى أنه لن يحترف الغناء ولكن لا يوجد مانع من أن يقدم أغاني في سياق الأعمال التي يشارك فيها.