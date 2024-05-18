السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

خلطة كوميديا وأكشن.. عرض 4 أفلام لنجوم الصف الأول فى موسم عيد الأضحى

جريدة الدستور

يشهد موسم عيد الأضحى منافسة فنية قوية بين نجوم الصف الأول بعرض ٤ أفلام دفعة واحدة، تتنوع بين الكوميديا والأكشن.

وتطرح الشركة المنتجة فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث فى موسم عيد الأضحى بعنوان «ولاد رزق ٣- القاضية»، ويدور حول استقلال الأشقاء كل بحياته بعد مرور سنوات، لكن يعود شبح من الماضى ليلقى بظلاله على أولاد رزق ويجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة مرة أخرى، لينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم فى تاريخهم. كما يشارك النجم محمد إمام فى موسم عيد الأضحى بفيلمه السينمائى الجديد «اللعب مع العيال»، الذى يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة. ويشارك فى بطولة الفيلم: أسماء جلال، ومصطفى غريب، وباسم سمرة، وبيومى فؤاد، ودينا محسن وويزو. ويشارك النجم أحمد فهمى بفيلم «عصابة المكس» فى موسم أفلام عيد الأضحى، ويجسد «فهمى» شخصية زعيم عصابة يدعى «المكسيكى»، وهى الشخصية التى ظهر بها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «كازابلانكا»، حيث يجهز لتنفيذ إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

ويعد فيلم «عصابة المكس» التعاون الأول بين روبى و«فهمى» فى السينما، ويشارك فى البطولة: محمد أسامة «أوس أوس»، ولبلبة، وحاتم صلاح.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة المنتجة الفيلم السينمائى الجديد «جوازة توكسيك» العمل بدور العرض فى موسم عيد الأضحى. وتدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك» فى إطار كوميدى حول قصة حب فريدة وكريم، التى بدأت بسوء تفاهم فى دبى، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل فى مصيرهما، حيث ينتمى كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهى رحلة فريدة وكريم بالزواج الذى يحلمان به؟

موسم عيد الأضحى ولاد رزق

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