خريطة أفلام عيد الأضحى وأبرز النجوم الذين يخوضون السباق

تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 والذي ينطلق بعد عدة أسابيع.

ويبحث الجمهور وبكثرة عن تفاصيل الأفلام المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى السينمائي وأبرز النجوم المرشحة للمشاركة في الموسم الأكثر شهرة بين مواسم العام

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز الأفلام المرشحة للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في مصر

ولاد رزق



تطرح الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3" العمل في موسم عيد الأضحى

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة كلٌّ بحياته الشخصية المختلفة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق؛ مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

اللعب مع العيال

يشارك النجم محمد إمام في موسم عيد الأضحى بفيلم السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، والذي يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

عصابة المكس



أوشك النجم أحمد فهمي على الانتهاء مو تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "عصابة المكس" تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود. والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية. وإنتاج هشام عبدالخالق.

اهل الكهف



ينضم فيلم «أهل الكهف»، لقائمة افلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وفيلم «أهل الكهف» بطولة: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج عمرو عرفة.

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم أصل الحكاية



وتستعد دور العرض السينمائية لطرح فيلم جديد يتعاون من خلاله المخرج محمد أمين، مع الفنان خالد الصاوي، ويحمل الفيلم اسم «أصل الحكاية».

فيلم «أصل الحكاية»، تدور أحداثه حول مشاكل ومظاهر اجتماعية فى إطار من الكوميديا السوداء كمعظم أعماله.

يشارك في بطولة فيلم «أصل الحكاية» مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد ثروت، علاء مرسي، محمد محمود، كريم عفيفي، شيري عادل، والفنان الشاب يوسف عثمان.

أقرأ أيضا: إجازات شهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية المقبلة

جوازة توكسيك

ومن المنتظر ان تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “جوازة توكسيك” الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى السينمائي والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

قد يهمك: