الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

49.5 مليون إيرادات "فاصل من اللحظات اللذيذة".. و"ع الماشي" الأخير

افلام السينما
افلام السينما

حقق فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، للنجم هشام ماجد وهنا الزاهد، إيرادات وصفت بالجيدة جدا، طوال مدة عرضه بدور العرض السينمائي في مصر. 

وجمع الفيلم أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت قيمتها 320.152 جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم في أربعة أسابيع إلى 49.533.341 جنيه. 

قصة وأبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

فسلم “ع الماشي” 

وتذيل قائمة أفلام دور العرض فيلم “عالماشى” حيث حقق الفيلم أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت70.433 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 12.211.597 جنيه فى أربعة أسابيع.

تدور الأحداث في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد. 

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري

وينافس على إيرادات شباك التذاكر المصري مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 4 أفلام، وهي: السرب لأحمد السقا و شقو لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.

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