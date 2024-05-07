الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مريم نعوم : سعيدة بالمشاركة في "دواعي سفر" في أولى تجاربي التمثيلية

مسلسل دواعي سفر
مسلسل دواعي سفر

قالت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم انها سعيدة ومتحمسة مشاركتها في مسلسل "دواعي سفر" المقرر عرضه خلال أيام على منصة watch it، مشيرة إلى أن المسلسل جديد ومختلف والقصة الخاصة به لم يتم تقديمها من قبل. 

وأضافت مريم نعوم أنها لم تتردد لحظة في قبول الدور رغم أنه أولى تجاربه في عالم التمثيل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع محمد ناير في أولى تجاربه الإخراجية، مؤكدة أنه يقدم عمل متميز وأنه مخرج واع ومتمكن من أدواته مثل تفوقه ككاتب. 

موعد عرض مسلسل دواعي سفر 

تنطلق أولى حلقات مسلسل "دواعي سفر" يوم 15  مايو الجاري على منصة “watch it” الإلكترونية والمكون من 10 حلقات تعرض حلقتين كل أسبوع.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

ابطال مسلسل دواعي سفر 

والمسلسل بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية، والتي آخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مريم نعوم الكاتبة مريم نعوم أولى تجارب مريم نعوم التمثيلية دواعي سفر مسلسل دواعي سفر

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