أنا بعشق "العوضى".. أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة"

تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز الترند رقم واحد في مصر عبر موقع "إكس" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

ويبحث جمهور ومحبو الفنانة ياسمين عبدالعزيز بشكل مكثف عن أبرز تصريحاتها في برنامج صاحبة السعادة.

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز.

أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة

- روت لأول مرة تفاصيل انفصالها عن النجم أحمد العوضي وأسباب الانفصال واعتبرته "الحب الحقيقي والوحيد" في حياتها، قائلة:

-أنا مش بحب أحمد، أنا بعشقه.

-اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده، وأن أحمد أول حب في حياتي.

-صليت استخارة وعملت عمرة واللي ربنا عايزه يكون، وأنا راضية بقضاء ربنا.

-أسباب الانفصال منها سبب مش هقدر أتكلم فيه، لكن مش خيانة، لأني عارفة ولاد الحلال كتير.

-الجمهور والمحبون عايزينا مع بعض، والحقدة والناس الشريرة اللي عايزين يوقعوا مش عايزينا نرجع، في ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض.

-لم نلتق منذ الانفصال، وقالت: "شوفت فيديوهات متركبة أننا اتقابلنا في سحور أحد المواقع خلال رمضان، وده غير صحيح".

-بهرب من صورنا والفيديوهات التي تجمعنا ببعض وينشرها الجمهور، لأنها تؤلمني نفسيًا.

-لا أستطيع العيش بدون حب وزواج.

-أنا بحب الحب ومعرفش أبقى لوحدي.

-توقع ليلى عبداللطيف بانفصالنا بسبب مشاكل كانت بيني وبين العوضي وحد بلغها.

- كان نفسي أبقى حامل وأجريت العملية من أجل ذلك، ولكن حدث خطأ طبي أدخلني في وعكة صحية كبيرة.

-شوفت الموت بعيني وصحيت منه بأعجوبة.

- والدي ووالدتي انفصلا وأنا أبلغ من العمر 9 سنوات.

- مكنتش بحب التمثيل وكان نفسي أطلع ظابط شرطة.

ويعرض اليوم الجزء الثاني من حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC .

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل «ضرب نار»، والذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.