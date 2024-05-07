الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل إيرادات أفلام دور العرض السينمائية فى مصر

افلام السينما
افلام السينما

تتنافس 4 أفلام جديدة على إيرادات شباك التذاكر المصري، وقد حققت هذه الأفلام نجاحًا ملحوظًا بين الجمهور المصري. 

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس 

السرب 

واستطاع فيلم السرب تصدر المشهد السينمائي منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء الماضي، بدور العرض السينمائية في مصر. 

وتصدر فيلم السرب قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر، وتخطي العمل أمس الإثنين، حاجز الثلاثة ملايين جنيه، بالتزامن مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع وشم النسيم. 

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو

وجاء في المركز الثاني فيلم شقو، والذي حقق إيرادات بلغت 1,070,314 جنيه.

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي. 

فاصل من اللحظات اللذيذة 


واحتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المركز الثالث، حيث حقق أمس إيرادات قدرت قيمتها بـ897.545 جنيه.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى. 

عالماشي 


وتذيل القائمة فيلم عالماشى لعلي ربيع، والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها  123.736 جنيه.  

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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