محمد هنيدى يبدأ تصوير "الإسترلينى" مطلع شهر يونيو المقبل

يواصل نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "الإسترليني"، والمقرر أن ينطلق تصويره مطلع شهر يونيو المقبل.

وعلم "الدستور" أن النجم محمد هنيدي يعقد اجتماعات عمل مكثفة خلال هذه الأيام مع الشركة المنتجة للفيلم والمخرج حسين المنباوي، للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم قبل بدء تصويره.

وقد تم ترشيح أكثر من اسم للقيام بالبطولة النسائية أمام هنيدي، ومنهم غادة عادل ومنة شلبي ودينا الشربيني وروبي وجار مفاوضتهن، حيث يتم الإعلان عن بطلة الفيلم خلال أيام.

ويسعى هنيدي للانتهاء من تحضيرات الفيلم بشكل مبكر قبل البدء في تصويره، خاصة وأن العمل من المقرر أن يتم تصويره بين أكثر من دولة، ومنها مصر والسعودية.

ويعكف السيناريست إيهاب بليبل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم المنتظر أن يشارك به النجم محمد هنيدي في موسم رأس السنة السينمائي 2025.

مصير غامض لفيلم الجواهرجي

على جانب آخر، يواجه فيلم الجواهرجي من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي مصيرًا غامضًا عقب الانتهاء من تصويره بشكل كامل، حيث تم تأجيل عرضه بدور العرض السينمائية في مصر حتى إشعار آخر، ولم تعلن الجهة المنتجة عن ميعاد نهائي لعرض الفيلم.

مرعي البريمو

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد هنيدي في السينما هو فيلم "مرعي البريمو"، الذي شاركته فيه البطولة النجمة غادة عادل.

والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية أحمد مرعي، تاجر البطيخ، الذي يقوم بدوره محمد هنيدي، وهو يعيش في حي إمبابة ويتورط في أزمات مع تتابع الأحداث بسبب تهريب الألماظ، وتجسد غادة عادل شخصية زوجته جمالات، بينما تظهر نانسي صلاح بدور شقيقته.

أبطال مرعي البريمو

وكان مرعي البريمو حقق 16 مليون جنيه بإجمالي إيراداته خلال 70 يومًا بدور العرض السينمائية بالعام الماضي، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما يظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.