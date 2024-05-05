متخطيًا حاجز الـ8 ملايين جنيه.. "السرب" يتصدر قائمة الإيراد اليومى لشباك التذاكر المصرى

استطاع فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا الانفراد بالمركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كافة الأفلام المعروضة وحقق الفيلم إيرادات أمس السبت قدرت بـ2 مليون و421 ألفًا و168 جنيهًا لتتجاوز إيرادات الفيلم بذلك حاجز الـ8 ملايين جنيه في 4 أيام عرض فقط.

وينافس "السرب" على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 3 أفلام، وهي: شقو لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.

قصة فيلم "السرب"

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

ويقدم النجم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية علي المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

فيما يجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات داعش.

ويشارك عدد من النجوم في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية شريف المصري الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس.

أبطال فيلم "السرب"

الفيلم بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر.