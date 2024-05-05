الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

متخطيًا حاجز الـ8 ملايين جنيه.. "السرب" يتصدر قائمة الإيراد اليومى لشباك التذاكر المصرى

فيلم السرب
فيلم "السرب"

استطاع فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا الانفراد بالمركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كافة الأفلام المعروضة وحقق  الفيلم إيرادات أمس السبت قدرت بـ2 مليون و421 ألفًا و168 جنيهًا لتتجاوز إيرادات الفيلم بذلك حاجز الـ8 ملايين جنيه في 4 أيام عرض فقط. 

وينافس "السرب" على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 3  أفلام، وهي: شقو لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.

قصة فيلم "السرب" 

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

ويقدم النجم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية علي المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

فيما يجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات داعش. 

ويشارك عدد من النجوم  في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية شريف المصري الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس. 

أبطال فيلم "السرب" 

الفيلم بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر.

السرب فيلم السرب إيرادات فيلم السرب فيلم السرب احمد السقا قصة وابطال فيلم السرب

مواد متعلقة

تفاصيل فيلم "المنبر" وموعد طرحه بالسينما

يعرض 22 مايو.. طرح البوستر الدعائى لفيلم "بنقدر ظروفك"

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامى القدير أحمد أبوالسعود

يعرض الأسبوع المقبل.. "الوثائقية" تطرح البرومو الدعائى لفيلم "برين"

موعد طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية فى دول الخليج

ضمن "ليالى مصر".. حكيم يروّج لحفله فى شبين الكوم غدًا

"السرب" فى الصدارة.. إيرادات الأفلام تتجاوز 5 ملايين جنيه أمس الجمعة

تخطى حاجز الـ3 ملايين فى يوم.. "السرب" يكتسح إيرادات "الويك إند"

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

عاجل| مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية في كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب