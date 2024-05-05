عصام عمر: فيلمى القادم مفاجأة (إنفوجراف)

تحدث النجم عصام عمر عن أحدث أعماله الفنية وسر اتجاهه للسينما بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي في مسلسل مسار إجباري.

وجاءت أبرز تصريحات الفنان الشاب عصام عمر لـ "الدستور" كالآتي:

-أعود لاستئناف تصوير فيلم فرقة الموت خلال أيام

-فرقة الموت أول تعاون لي مع أحمد عز

-أحمد عز نجم استثنائي

-يفصلني أسبوع عن الانتهاء من تصوير فرقة الموت

-أجسد دور ظابط عائد من الخارج

-أجهز لعمل جديد مع عمر المهندس

-أركز في السينما ولم أتعاقد على أي عمل درامي

-الشركة المتحدة تدعم المواهب وتقدم لهم كل التسهيلات

-فيلمي القادم مفاجأة للجمهور

فرقة الموت

ويُشارك الفنان عصام عمر، في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب

يذكر أن عصام عمر شارك في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مسار إجباري " وهو مكون من 15 حلقة وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

بينما قدم عصام عمر أولي بطولاته في مسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصريًا على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.