الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام عمر: فيلمى القادم مفاجأة (إنفوجراف)

عصام عمر
عصام عمر

تحدث النجم عصام عمر عن أحدث أعماله الفنية وسر اتجاهه للسينما بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي في مسلسل مسار إجباري. 

وجاءت أبرز تصريحات الفنان الشاب عصام عمر  لـ "الدستور" كالآتي:

-أعود لاستئناف تصوير فيلم فرقة الموت خلال أيام 

-فرقة الموت أول تعاون لي مع أحمد عز 

-أحمد عز نجم استثنائي 

-يفصلني أسبوع عن الانتهاء من تصوير فرقة الموت

-أجسد دور ظابط عائد من الخارج 

-أجهز لعمل جديد مع عمر المهندس 

-أركز في السينما ولم أتعاقد على أي عمل درامي

-الشركة المتحدة تدعم المواهب وتقدم لهم كل التسهيلات 

-فيلمي القادم مفاجأة للجمهور 

فرقة الموت

ويُشارك الفنان عصام عمر، في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي  تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب

يذكر أن عصام عمر شارك في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مسار إجباري " وهو مكون من 15 حلقة  وهو من  تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

بينما قدم عصام عمر أولي بطولاته في مسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصريًا على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.

الفنان الشاب عصام عمر عصام عمر أبرز تصريحات الفنان عصام عمر عصام عمر فيلم فرقة الموت أبطال فيلم فرقة الموت

مواد متعلقة

حسن الرداد ضيف "كلمة أخيرة".. الثلاثاء

"قائمة الدستور" لأفضل أفلام شم النسيم.. لا تحتار فى السينما

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

عصام عمر يستأنف تصوير دوره فى فيلم "فرقة الموت"

على ربيع الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

متخطيًا حاجز الـ8 ملايين جنيه.. "السرب" يتصدر قائمة الإيراد اليومى لشباك التذاكر المصرى

غدًا.. رامى صبرى ومسلم يحييان حفل عيد الربيع بالعبور

تفاصيل فيلم "المنبر" وموعد طرحه بالسينما

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله