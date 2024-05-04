السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل فيلم "المنبر" وموعد طرحه بالسينما

احمد حاتم فى فيلم
احمد حاتم فى فيلم المنبر

انتهى المخرج أحمد عبدالعال من أعمال المونتاج والميكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد "المنبر" من بطولة النجم أحمد حاتم؛ استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2024 السينمائي، حيث تم تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة للفيلم في حملة الدعاية الخاصة للعمل خلال الفترة المقبلة بطرح البوستر الدعائي والرسمي للفيلم، إضافة إلى البرومو الذي انتهى المخرج من مونتاجه أيضًا. 

ويعتمد فيلم "المنبر" على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، ومنهم النجمة زينة وأحمد عبدالعزيز وأشرف زكى وسامح الصريطي وعمرو صحصاح. 

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف، وكل من اعتلى منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد حاتم وأحمد عزمي وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وأيتن عامر.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "المنبر" للنجم أحمد حاتم، والذي يتناول دور الأزهر في مقاومة الاحتلال على مدار العصور، ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية، منها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلوا مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

تفاصيل شخصيات فيلم المنبر

يجسد النجم أحمد حاتم، خلال أحداث فيلم المنبر، دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف،

وتجسد النجمة زينة شخصية نظلة ليفي، أول يهودية تقف ضد الإسرائيليين، وهي أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف.

أما الفنان سامح الصريطي فيلعب دور شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجيزاوي.

بينما يظهر كمال أبو رية بشخصية الزعيم عمر مكرم، أما أحمد عبدالعزيز فيجسد شخصية أحد شيوخ الأزهر.

ويجسد الفنان أشرف زكي شخصية الشيخ السادات، أحد أبطال المقاومة الفرنسية.

ويجسد عمر السعيد خلال الأحداث دور صحفي يعمل بإحدى الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد"، الذي يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا، ويحمل "أمجد" كرهًا كبيرًا وواضحًا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بأحمد حاتم، الذي يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسة الأزهر الشريف على مستوى العالم وليس مصر فقط.

تفاصيل فيلم "المنبر" 

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.

ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام، كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.

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