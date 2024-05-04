السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد العرض الثاني لمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم على cbc

نيللي كريم
نيللي كريم

تبدأ شبكة تليفزيون «cbc» مساء اليوم  السبت، عرض أولى حلقات مسلسل «فراولة  » للنجمة نيللي كريم، في تمام الثامنة مساءً.

وتعرض قناة «cbc » مسلسل «فراولة » للمرة الثانية، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول على شبكة قناة dmc  خلال موسم رمضان.

مواعيد عرض مسلسل فراولة على cbc
 

ويعرض مسلسل فراولة لنيللي كريم علي شبكة cbc العامة في الأوقات التالية حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء ثم يعاد في تمام الساعة الواحدة صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم التالي
بينما يعرض مسلسل فراولة على قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة عصرا.


قصة مسلسل "فراولة"


تدور أحداث مسلسل "فراولة" حول فتاة تُدعى "فراولة" نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات بإحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم، من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.


أبطال مسلسل فراولة 


وتعود نيللي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

من جهة أخرى، تشارك الفنانة نيللي كريم، في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "السرب"، وتجسد خلال أحداث الفيلم دور سيدة تُدعى "هند"، وهي زوجة أمير "داعش"، والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط للعديد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم

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