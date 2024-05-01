59.5 مليون إجمالى إيرادات فيلم "شقو" لـ عمرو يوسف فى 3 أسابيع

تصدر فيلم "شقو" للفنان عمرو يوسف شباك التذاكر، أمس الثلاثاء، بعدما تفوق على أقرب منافسيه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، بإيرادات بلغت 594.127 جنيه.

ووصل إجمالى إيرادات "شقو" إلى 59.510.101 جنيه في 3 أسابيع عرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

شخصية عمرو يوسف في "شقو"

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران في الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

الفيلم ينافس على إيرادات "البوكس أوفيس" مع 3 أفلام أخرى، والتي انطلقت في موسم عيد الفطر المبارك، حيث يعرض في الوقت نفسه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد وفيلم "عالماشي" لعلي ربيع وآية سماحة، وفيلم "أسود ملون" لرنا رئيس وبيومي فؤاد.