"عصابة المكس" تجمع بين أحمد فهمى ومحمد لطفى لأول مرة

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير مشاهده في فيلم "عصابة المكس" وفقًا لبرنامج مكثف لأكثر من 8 ساعات يوميًا في القصير مع باقي فريق العمل، لينتقل بعدها لاستكمال التصوير في الغردقة.

وأكد محمد لطفي سعادته بالمشاركة في الفيلم، على الرغم من تكثيف تصوير مشاهده خلال ما يقرب من 10 أيام بسبب انشغاله بالمشاركة خلال الموسم الرمضاني بعدد من الأعمال التليفزيونية، خاصة أنه قام بتصوير يومين خلال شهر رمضان فقط، مؤكدًا أنه وافق على المشاركة في الفيلم دون تردد، وقال: "هذه الشخصية لم أقدمها من قبل فهى مختلفة ولها تفاصيلها الخاصة، كما أعجبني الإيقاع الخاص بسيناريو الفيلم، فالعمل عبارة عن رحلة في العديد من المحافظات، ويحمل كثيرًا من التفاصيل بين الكوميديا والإثارة والتشويق التي نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، ويحمل مفاجآت من خلال تلك الرحلة التي تدور خلالها الأحداث، مع عدد كبير من نجوم الكوميديا".

وعن تحضيراته للشخصية قال: "أجرينا العديد من البروفات حول الشخصية وتفاصيلها لاختيار الشكل الأنسب لها، إلى أن اخترنا والمخرج حسام سليمان شخصية بسيطة، لكنها حادة بطريقة ما، والحقيقة أن المخرج ساعدني كثيرًا خاصة بعدما ابتعدت عن التصوير لفترة طويلة بسبب انشغالي في الأعمال الرمضانية، وبعد عودتي جعلني أتذكر العديد من التفاصيل لأمتلك تفاصيلها مرة أخرى".

وأضاف إنها المرة الأولى التي يجمعنى عمل فني مع أحمد فهمي ومحمد أسامة "أوس أوس"، والمخرج حسام سليمان، لكنها المرة الثانية التي يلتقي فيها مع النجمة لبلبة بعد أن شارك معها فيلم "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب عام 1995، وأيضًا روبي بعد مشاركتهما في الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" عام 2017، وأخيرًا مع "حاتم صلاح" بعد أن قدما معًا فيلم "أبونسب" العام الماضي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية. فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان، تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

أبطال عصابة المكس

الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، إنتاج "اتحاد الفنانين" و" ليجسي بروداكشن للإنتاج الفني".