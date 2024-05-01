الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيرادات "فاصل من اللحظات اللذيذة" تتخطى حاجز الـ44 مليون جنيه

فاصل من اللحظات اللذيذة
فاصل من اللحظات اللذيذة

يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية في مصر ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي. 

وقد حقق إيرادات أمس الثلاثاء، قدرت بـ443.025 جنيه، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن إلى 44.100.621 جنيه، وذلك في 3 أسابيع عرض فقط. 

قصة الفيلم 

تدور قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار من الخيال والكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين يقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

ويقدم هشام ماجد شخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية، وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالمًا افتراضيًا يعيشان به ويصبحان أغنياء.

فيما يجسد بيومي فؤاد شخصية صاحب شركة عقارات ومدير هشام ماجد، ويقوم برفده من الشركة، ويظهر كل من هشام وهنا ومحمد ثروت والطفل جان رامز بشخصيتين لكل منهما.

أبطال وصناع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

ويشارك في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" كل من:

  • الفنان هشام ماجد.
  • الفنانة هنا الزاهد.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان بيومي فؤاد.
  • الطفل جان رامز.
  • الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).
  • الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).
  • تأليف شريف نجيب.
  • إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

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