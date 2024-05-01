الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيمى سمير غانم تبدأ تحضيرات فيلمها الجديد مع حسن الرداد

حسن الرداد وايمي
حسن الرداد وايمي سميرغانم

بدأت الفنانة إيمي سمير غانم تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد الذي يجمعها مجددًا بزوجها الفنان حسن الرداد بعد فترة غياب طويلة. 

وعلم "الدستور" أن إيمي سمير غانم تقرأ حاليًا سيناريو الفيلم الذي ينتمي لعالم الكوميديا، فيما تعقد وحسن الرداد جلسات عمل مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم قبل ترشيح باقي الأبطال المشاركين فيه. 

تبدأ إيمي سمير غانم وحسن الرداد تصوير الفيلم في يونيو المقبل، استعدادًا لعرضه في موسم رأس السنة السينمائية الجديد. 

يذكر أن حسن الرداد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل محارب، والذي دارت أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

قصة "محارب"

تتغير حياة "عزيز" عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

"عزيز" يرث الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئًا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذى كان المسئول عنه، وجعل والده مطلوبًا للقتل. هل سينجح عزيز في الوصول للورث الكبير أم أنه سيكون مهددًا بالثأر؟

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

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