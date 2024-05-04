يعرض الأسبوع المقبل.. "الوثائقية" تطرح البرومو الدعائى لفيلم "برين"

طرحت القناة الوثائقية البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي الجديد "برين"، والمقرر عرضه الأسبوع المقبل، ضمن خريطة القناة خلال شهر مايو الجاري.

تفاصيل الفيلم الوثائقي برين

ويوثق الفيلم رحلة المنشد الشهير "أحمد برين"، منذ نشأته بقرية "الدير" في صعيد مصر، وصولًا إلى العالمية، حيث الإنشاد والمديح في عدد من العواصم العربية والإفريقية والأوروبية. ويستعرض الفيلم كذلك جوانب من حياته الشخصية تظهر لأول مرة، مسلطًا الضوء على تأثره بالبيئة الصعيدية التي نشأ فيها، مرورًا بمراحل تطوره الفني على مدار سنواتٍ طوال، حتى أُسدل الستار على رحلته مع مشهد جنازته الحاشدة في الثلاثين من يونيو عام 2015.

من هو الشيخ أحمد برين؟

ولد الشيخ أحمد برين فى قرية سلوى بحري بأسوان لعائلة تمتد جذورها لقبيلة الجعافرة، وقد تغلب على إعاقته حيث ولد كفيفًا، وكان يمتاز بقوة الذكاء والحفظ، إلا أنه استقر فى قرية الدير بإسنا وعاش بها، ورحل الشيخ أحمد برين عن دنيانا عن عمر 90 سنة، عام 2015، بعد أن مثل مصر فى مهرجانات بدول عديدة أوربية وعربية، وتعتبر أغنيته "سافر حبيبى"، والتي غناها الفنان وائل الفشني في تتر مسلسل "واحة الغروب" من أهم أعماله، بالإضافة لأعمال أخري شهيرة فى المديح والموشحات، وكذلك الإنشاد الديني، مثل علبة الصبر، ويا حمام بتنوح ليه، بالإضافة إلى أنشودته الصوفية الخالدة "سيدنا موسى والخضر" وغيرها من الأعمال الخالدة، والتي تتلقى الإعجاب حتى الآن.

وتعرض القناة الوثائقية، خلال شهر مايو المقبل، مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة على مدار الأشهر الماضية في تقديم وجبة دسمة للجمهور من الأفلام الجديدة ذات الطابع المختلف.

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر مايو المقبل، منها "فلسطين، ما وراء النكبة، برين، سيرة مقام".