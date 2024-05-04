السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية فى دول الخليج

السرب
السرب

قررت شركة سينرجي للإنتاج السينمائي طرح فيلم السرب للنجم أحمد السقا بدور العرض السينمائية في دول الخليج يوم الخميس المقبل، الموافق 9 مايو الجاري. 

وحقق فيلم "السرب" نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية في مصر، منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي، حيث تخطى إجمالى إيراداته 8 ملايين في ثلاث ليال عرض فقط. 

أبطال فيلم السرب 

"السرب" من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب 

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أفلام منافسة

وينافس "السرب" على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 3  أفلام، وهي: شقو لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة. 

أبطال السرب فيلم السرب موعد عرض فيلم السرب بدول الخليج طرح فيلم السرب بدور العرض في الخليج أبطال وقصة فيلم السرب

مواد متعلقة

تخطى حاجز الـ3 ملايين فى يوم.. "السرب" يكتسح إيرادات "الويك إند"

مواعيد العرض الثانى لمسلسل فراولة بطولة نيللى كريم على cbc

تعرض فيلم السرب.. 15 دار عرض لسينما الشعب بسعر مخفض

هشام عبدالخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ"اللعب مع العيال"

"عصابة المكس" تجمع بين أحمد فهمى ومحمد لطفى لأول مرة

ينطلق اليوم بدور العرض السينمائية.. أبرز المعلومات عن فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا

إيمى سمير غانم تبدأ تحضيرات فيلمها الجديد مع حسن الرداد

3 أفلام تتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.. تعرف عليها

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية