السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تخطى حاجز الـ3 ملايين فى يوم.. "السرب" يكتسح إيرادات "الويك إند"

السرب
السرب

استطاع فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائية منذ انطلاق عرضه الأربعاء الماضي. 

واكتسح فيلم السرب إيرادات الويك إند هذا الأسبوع في شباك التذاكر، محققًا إيرادات أمس الجمعة 3.054.254 جنيه. 

قصة فيلم "السرب"

يقدم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويُهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات "داعش". 

أبطال فيلم السرب 

السرب" يضم في بطولته عدد كبير للغاية ونخبة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

السرب في دور عرض سينما الشعب 

يعرض  فيلم السرب  من بطولة النجم  أحمد السقا في 14 دار عرض في 13 محافظة كالتالي: 

-قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة 

-مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

-قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

-قصر ثقافة ببا ببني سويف

-قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية

-قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

-قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

- قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

- قصر ثقافة شرم الشيخ

- قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط 

-المركز الثقافي بكفرالشيخ

-سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد

- قصر ثقافة الإسماعيلية

 - قصر ثقافة العريش.

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