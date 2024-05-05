الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حسن الرداد ضيف "كلمة أخيرة".. الثلاثاء

حسن الرداد
حسن الرداد

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، الفنان حسن الرداد.

و يتحدث حسن الرداد خلال اللقاء عن رحلته الفنية وأبرز الأعمال التي قدمها، وكواليس مسلسله "محارب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء مثل علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم و شائعات انفصالهم المستمرة.

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".

يذكر أن حسن الرداد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل محارب، والذي دارت أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

قصة "محارب"

تتغير حياة "عزيز" عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

"عزيز" يرث الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئًا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذى كان المسئول عنه، وجعل والده مطلوبًا للقتل. هل سينجح عزيز في الوصول للورث الكبير أم أنه سيكون مهددًا بالثأر؟

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

حسن الرداد الفنان حسن الرداد حسن الرداد ضيف برنامج كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة على شاشة on برنامج كلمة اخيرة

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