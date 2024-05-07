الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فيلم وعمل مسرحي وإعلان.. نشاط فني مكثف لياسمين عبد العزيز بعد فترة توقف

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة

تعيش الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني المكثف خلال هذه الفترة وذلك بعد فترة توقف. 

وتعاقدت النجمة ياسمين عبد العزيز على بطولة عمل مسرحي جديد تعود به لخشبة المسرح من جديد بعد 21 عاما من الغياب منذ تقديمها لمسرحية كده أوكيه، التي تم عرضها أول مرة عام 2003، والتي شاركت في بطولتها إلى جانب أحمد السقا، هاني رمزي، منى زكي، شريف منير، من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.

وبدأت ياسمين عبد العزيز البروفات والتحضير للعمل في الفترة الماضية، بصحبة المخرج خالد جلال الذي يواصل حاليا اختيار باقي أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسرحية قريبًا والتي تنتمي للأعمال الاستعراضية الغنائية/ ويشاركها بطولتها عدد كبير من النجوم والفنانين منهم إيمان السيد، والإخراج لخالد جلال.

فيلم جديد

على جانب آخر بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد والذي تم تأجيله أكثر من مرة، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم قبل بدء تصويره. 

والفيلم من تأليف خالد جلال، وجاري حاليا الاستقرار على فريق العمل، والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة للاعلان بشكل رسمي عن تفاصيله.

من جهة أخرى انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير أحد الحملات الإعلانية لصالح إحدى شركات المحمول الكبري من المقرر إطلاق قريبا. 

صاحبة السعادة 

وتذيع شبكة قنوات DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة في تمام الساعة الحادية عشر مساء. 

وتحدثت ياسمين عبد العزيز،خلال الجزء الأول من الحلقة الذي اذيع أمس عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها عام 2021، إلى جانب حديثها عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها وغيرها من الأمور، وقالت: البني آدم لما يكون مسئول وهو صغير مش بيكون عنده حرية.

كما كشفت ياسمين عبد العزيز عن أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها، قائلة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة. 

كما تحدثت للمرة الأولى عن انفصالها عن النجم أحمد العوضي، وكشفت أسرارًا تذاع للمرة الأولى عن علاقتها به. 

وتقدم ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس فقرة من المطبخ عن طريقة إعداد الفسيخ والرنجة وطقوس ياسمين عبد العزيز في الاحتفال بهذا اليوم. 

ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددًا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

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