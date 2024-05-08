الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

56.9 مليون جنيه إيرادات فيلم "شقو" فى 4 أسابيع

فيلم شقو
فيلم شقو

حقق فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف ومحمد ممدوح، نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائية في مصر، وتصدر قائمة أفلام موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

وحقق فيلم "شقو" إيرادات، أمس الثلاثاء، قدرت بـ422.544 جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 56.901.299 جنيه، وذلك فى 4 أسابيع عرض فقط.

قصة فيلم "شقو"

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم شقو ضيوف معكم مني الشاذلي 

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم "شقو"، في حلقة خاصة تُذاع غدًا الخميس عبر برنامجها "معكم" المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، تروى النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير؟

ويتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس التجربة التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.

أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل. 

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