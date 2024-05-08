"السرب" علامة فارقة.. أحمد حاتم يتحدث عن فيلمه الجديد ويترقب عرض "المنبر" (خاص)

أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته بتحقيق فيلم السرب إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائية في مصر.

وقال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فخور بالفيلم الذي يعد نقلة نوعية في تاريخ السينما المصرية، خاصة وأنه من الأعمال الوطنية المشرفة التي تتحدث عن تاريخ وبطولات حديثة للجيش المصري.

وأضاف أن إصرار المصريين على مشاهدة العمل يدل على مدى الوعي الذي وصل اليه الجمهور المصري.

من جهة أخرى، أكد أحمد حاتم أنه ينتظر تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائي الجديد "المنبر"، والذي يقدم من خلاله دور أحد مشايخ الأزهر.

فيلم السرب

يذكر أن أحمد حاتم يجسد دور ضابط طيار مهتدي الشاذلي خلال أحداث فيلم السرب، والذي يستشهد أثناء عملية ضرب معاقل الإرهاب بدرنة بليبيا بعد استشهاد عدد من المصريين من العاملين بليبيا على يد التنظيم الإرهابي داعش.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين.

ويتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.