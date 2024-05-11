السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد بدء عرض مسلسل "دواعى السفر" على منصة "watch it"

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

يبدأ عرض مسلسل "دواعي السفر"، من بطولة أمير عيد وكامل الباشا، الأربعاء، 15 مايو، على منصة "watch it". 

وتعرض منصة watch it مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري، حيث يعد العمل من الإنتاجات الأصلية والحصرية للمنصة، والذي يفتتح موسم الأوف سيزون عقب انتهاء الموسم الرمضاني 2024. 

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر 

من المقرر أن يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، يوم الأربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

أبطال مسلسل دواعي سفر 

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي سفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي سفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

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