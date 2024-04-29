الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كندة علوش: سعيدة باختيارى كعضو لجنة تحكيم الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كندة علوش
كندة علوش

تشارك النجمة كندة علوش كعضوة في لجنة تحكيم المسابقة الدولية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

كانت كندة قد عبرت عن سعادتها بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان، وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.


كندة تتشارك عضوية اللجنة مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمنتجة الأردنية نادية عليوات والمخرجة المصرية كوثر يونس والناقد التونسية ليلة بلرحومة.


الجدير بالذكر أن كندة شاركت من قبل في عضوية لجان التحكيم سواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في عدة دورات وأيضا شاركت في لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي  والإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط، والقاهرة الدولي للفيلم القصير والأقصر للسينما الإفريقية.

 

تشهد فعاليات اليوم الخامس من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، في دورته العاشرة، عرض 13 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، وذلك بدءًا من الساعة الخامسة والنصف من مساء الإثنين، بسينما مترو بوسط الإسكندرية. ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام "جنازة باي-وو" (كوريا الجنوبية) من إخراج بيوم-جيو لي، "الغرفة 217" (كردستان، العراق) من إخراج سروشت أباراش، "مارثا" (بلجكيا) من إخراج ليو ميدارد، "التدخل" (آيسلندا) من إخراج جونور مارتينسدوتير شلوتر.

وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام "الجنيِة الساحرة" (بلجكيا) من إخراج سيدريك ايجودت - دافيد فان دي واي، "إيثل" (سويسرا) من إخراج بياتريس يجي، "عند نهاية حرب" (إيطاليا) من إخراج سيمون ماسي. في حين يعرض فيلمي "اللقطة المثالية: أنتاركتيكا" (الولايات المتحدة الأمريكية) من إخراج كوين هاليك، و"حواديت ايكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية. أما ضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي "عذر أجمل من ذنب" (البحرين) من إخراج ھﺎﺷﻢ ﺷﺮف، و"أقولك على سر؟" (مصر) من إخراج محمد علوي.

 

وضمن مسابقة الطلبة المصريين يعرض فيلمي "تمنتاشر خمسة وعشرين" (الجامعة الألمانية بالقاهرة) من إخراج بسنت جرواني، "غريب في بيتي" (جامعة القاهرة – كلية الإعلام) من إخراج أحمد صابر.

 

تتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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