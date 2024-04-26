مركز السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 8 من جوائز النقاد للأفلام

كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته الثامنة، التي تتنافس عليها الأفلام العربية التي تم إنتاجها أو شهدت عروضها الدولية الأولى في 2023، وتشهد هذه النسخة إضافة فئة جديدة إلى الجوائز هي جائزة أفضل فيلم قصير.

ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 209 ناقد من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل يُقام ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

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علقت ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد "النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية تعكس النجاح الكبير الذي حققته السينما العربية في المحافل الدولية على مدار عام 2023، من خلال تصنيفات الجائزة المختلفة والمعبرة عن تفوق الأفلام العربية في الأشكال السينمائية المختلفة من الأفلام الطويلة والقصيرة والروائي والوثائقي. أشعر بالسعادة والفخر وأتحمس بشدة للنتائج النهائية للجنة التحكيم".

قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم

وداعًا جوليا | محمد كردفاني | السودان

إنشاءلله ولد | أمجد الرشيد | الأردن

هجّان | أبو بكر شوقي | المملكة السعودية

الأستاذ | فرح نابلسي | فلسطين

المرهقون | عمرو جمال | اليمن

أفضل مخرج

محمد كردفاني | وداعًا جوليا | السودان

كوثر بن هنية | بنات ألفة | تونس

كريم بن صالح | ما فوق الضريح | فرنسا

أسماء المدير | كذب أبيض | المغرب

أمجد الرشيد | إنشاءلله ولد | الأردن

أفضل سيناريو

محمد كردفاني | وداعًا جوليا | السودان

عمرو جمال، مازن رفعت | المرهقون | اليمن

ديلفين أجوت، رولا ناصر، أمجد الرشيد | إنشاءلله ولد | الأردن

عمر شامة، مفرج المجفل، أبو بكر شوقي | هجّان | المملكة السعودية

كمال الأزرق | عصابات | المغرب

أفضل ممثلة

منى حوا | إنشاءلله ولد | الأردن

إيمان يوسف | وداعًا جوليا | السودان

هند صبري | كيرة والجن | مصر

هند صبري | بنات ألفة | تونس

أضواء بدر | ناقة | المملكة السعودية

أفضل ممثل

إبراهيم الحساوي | هجان | المملكة السعودية

مجد مستورة | بنات ألفة | تونس

أيوب إليد | عصابات | المغرب

صالح بكري | الأستاذ | فلسطين

نزار جمعة | وداعًا جوليا | السودان

أفضل فيلم وثائقي

بنات ألفة | كوثر بن هنية | تونس

كذب أبيض | أسماء المدير | المغرب

ق | جود شهاب | لبنان

تحت سماء دمشق | طلال ديركي، علي وجيه، هبة خالد | سوريا

الحياة حلوة | محمد الجبالي | فلسطين

أفضل فيلم قصير

عيسى | مراد مصطفى | مصر

يرقة | ميشيل ونويل كسرواني | لبنان

البحر الأحمر يبكي | فارس الرجوب | الأردن

ملح البحر | ليلى بسمة | لبنان

المفتاح | ركان مياسي | فلسطين

أفضل موسيقى

أمين بوحافة | هجان | المملكة السعودية

أمين بوحافة | بنات ألفة | تونس

مازن حامد | وداعًا جوليا | السودان

عمر فاضل | ناقة | المملكة السعودية

أليكس بارانوفسكي | الأستاذ | فلسطين

أفضل تصوير سينمائي

فاروق لاريدا | بنات ألفة | تونس

كانيمى أونوياما | إنشاءلله ولد | الأردن

جيل بورت | الأستاذ | فلسطين

جيري فاسبنتر | هجّان | السعودية

أحمد المرسي | كيرة والجن | مصر

أفضل مونتاج

أحمد حافظ | إنشاءلله ولد | الأردن

هبة عثمان | وداعًا جوليا | السودان

فهد أحمد | ق | لبنان

سارة بيكزيك | هجّان | السعودية

قتيبة برهمجي | بنات ألفة | تونس



عن جوائز النقاد للأفلام العربية

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم روائي، ووثائقي، ومخرج، ومؤلف، وممثلة، وممثل، وتصوير، ومونتاج، وموسيقى، إضافة إلى فئة الأفلام القصيرة التي استحدثها المركز بهذه الدورة.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دوليًا في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2023، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أيًا كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم).