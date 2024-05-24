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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 24- 5-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر يهتم المسلمون بترديده يوميًا خاصة في يوم الجمعة، فهو يعد عيدا في الأرض والسماء وله مكانة خاصة عند المسلمين، لذا يهتم المسلمون بترديد دعاء الفجر، أذكار الصباح اليوم الجمعة 24- 5-2024 وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

دعاء الفجر مكتوب

اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيّامنا اللهم تولّنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم  عافني في  بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بَصَرِي، لا  إِلَه إلا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الكفرِ، وَالْفَقْر، وأَعوذ بك من عذاب القبر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت.

اللهمّ إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنّة اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة.

 

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أذكار الصباح اليوم

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، نسألك يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم آمين يا رب العالمين

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