موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والإجازات المتبقية في 2024

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر، يشهد اهتمام الكثير من المصريين، حيث يبحث الكثير من الأشخاص للتعرف عن إجازات عيد الأضحي سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص، وبدأ العد التنازلي للاحتفالات، ومعه تتزايد تساؤلات الكثيرين حول مواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام نفسه.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

وتستمر إجازة عيد الأضحى لعام 2024 لمدة تقارب 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الطلاب والعمال، وتعتبر تلك الإجازة مدفوعة الأجر، من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات، بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445 هجريا من خلال دار الإفتاء المصرية، وفيما يلي التواريخ الفلكية لمواعيد العيد ووقفة عرفات لعام 2024:

بداية شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يصادف يوم الإثنين 7 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات لعام 2024 يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وهو التاريخ الفلكي للوقفة في مصر.

أما موعد عيد الأضحى لعام 2024 فسيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وفقًا للتقويم الفلكي في مصر.



كم عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024؟

ويمتد جدول الإجازات لتشمل تسعة أيام متواصلة وهي على هذا النحو:

الجمعة، 14 يونيو 2024:

يوم عطلة أسبوعية.

السبت، 15 يونيو 2024:

وقفة عرفات 2024 وتأجيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024.

الأحد، 16 يونيو 2024:

أول أيام عيد الأضحى 2024.

الإثنين، 17 يونيو 2024:

ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

الثلاثاء، 18 يونيو 2024:

ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

الأربعاء، 19 يونيو 2024:

رابع أيام عيد الأضحى 2024.

الخميس، 20 يونيو 2024:

عطلة أسبوعية بدلًا من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024.

الجمعة، 21 يونيو 2024:

عطلة أسبوعية.

السبت، 22 يونيو 2024:

عطلة أسبوعية.

الإجازات المتبقية في عام 2024