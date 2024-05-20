الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن حلوله

عيد الأضحى
عيد الأضحى

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024 من الأسئلة التي تُطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل البحث المُختلفة، حيثُ أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد عيد الأضحى 2024، وكم متبقي من الأيام على حلوله.

موعد عيد الأضحى 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى المبارك 2024، وكذلك موعد وقفة عرفات 2024، وفقًا للحسابات الفلكية.

وقال المعهد في وقت سابق، إنَّ وقفة عرفات 2024 توافق السبت التاسح من ذي الحجة 1445هـ، الخامس عشر من يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية، يكون موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، يوم الأحد  الموافق السادس عشر من  يونيو 2024 المقبل، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

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كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024

وبهذا يتبقى على حلول عيد الأضحى المبارك 2024 نحو 27 يومًا من تاريخ نشر هذا التقرير.

رؤية الهلال

وأوضحت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12لـ 20 دقيقة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

- إجازة يوم عرفة: السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- إجازة أول أيام عيد الأضحى: الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى: الإثنين الموافق 17 يونيو 2024.

- إجازة ثالث أيام عيد: الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024. إجازة آخر أيام عيد الأضحى: الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

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