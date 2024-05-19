الأحد 19 مايو 2024
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موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى يحتفل به المسلمون كل عام في العاشر من شهر ذي الحجة، وهو العيد الثاني للمسلمين، وللمسلمون طقوس خاصة في هذا العيد ومنها ذبح الاضاحي، كما يرتبط بمناسك الحج، التي تبدأ بيوم عرفة ثم يتم استكمالها في باقي أيام العيد، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به.

موعد وقفة عرفات 2024 

تسبق وقفة عرفات عيد الأضحى بيوم حيث تكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويبدأ يوم عرفة (وقفة عرفات) من فجر اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، وينزل الحجاج من  جبل عرفات بعد أذان مغرب يوم عرفة، متوجهين إلى منى.

ويوافق وقفة عرفات 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل (يوم التاسع من شهر ذو الحجة 1445هـ).

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موعد عيد الأضحى 2024 

عيد الأضحى 2024 يوافق يوم الأحد 16 يونيو المقبل (يوم العاشر من شهر ذو الحجة 1445هـ)، ويتم استطلاع موعد عيد الاضحى وتحديده شرعيًا يوم 29 ذي القعدة، فإذا ثبت وجود الهلال يكون اليوم التالي هو الاول من ذي الحجة، والعيد في اليوم العاشر منه، وإذا لم يثبت وجود الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر ذي القعدة ويليله الاول من ذي الحجة. 

وتلتزم جميع الدول العربية برؤية السعودية لمولد هلال شهر ذي الحجة، ليتم اجراء مناسك الحج كلها في نفس التوقيت. 

متى إجازة عيد الأضحى 1445؟ 

تبدأ أجازة العيد الكبير وفق قانون العمل المصري يوم وقفة عرفة، وتستمر 4 أيام للقطاع الحكومى، بينما للقطاع الخاص تكون 3 أيام تبدأ بيوم وقفة، وتستمر يومين فقط. 

ولكن يتم تحديد إجازة عيد الأضحى 1445 وعدد أيامها في بيان لمجلس الوزراء المصري قبل العيد بعدة أيام، وكذلك يصدر وزير العمل بيان بعدد أيام أجازة العيد الكبير للقطاع الخاص. 

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