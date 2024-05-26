الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكام أسعار الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية 2024؟

الدواجن
الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد عن ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن، حيث ارتفعت  جنيهان في الكيلو مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت أمس سعر 9 جنيهات للكيلو مقابل أسعار اليوم الأحد والتي سجلت 92 جنيه في الكيلو الواحد.

بورصة الدواجن اليوم 

والتغير الحظي في أسعار الدواجن يرجع إلى العرض والطلب وفقًا إلى رئيس شعبة الدواجن، ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التنعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 26 مايو 2024

سجلت أسعار اللحم الابيض مابين  91 إلي 92 جنيه في الكيلو الواحد، وتصل إلي المستهلك بسعر 102 جنية.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية

سجلت  اللحم الساسو  اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 100 إلي 102 جنيه في اليكلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 

وقد بلغ سعر شركات الكتاكيت اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 25 الي 30 جنية للكتكوت عمر يوم.

بينما بلغ سعر كتكوت أبيض(قطعان) سعر 23 جنيه للكتكوت عمر يوم.

كتكوت ساسو بيور اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 19و 20  جنيه للكتكوت عمر يوم.

كتكوت ساسو اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين  18و 19 جنيه للكتكوت عمر يوم.

بط مسكوفي 1يوم  اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 45و 47  جنيه للكتكوت عمر يوم.    

بط فرنساوي  اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر 18.5 جنيه للكتكوت عمر يوم.    

كتكوت بلدي اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر 9.5  جنيه للكتكوت عمر يوم.    

كتكوت هجين اليوم الأحد في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 14و 16  جنيه للكتكوت عمر يوم.      

أسعار مجزات الدواجن اليوم الأحد

بلغت أسعار كيلو البانيه: 230 جنيهًا في الأسواق الشعبية، وقد يختلف السعر من مكان إلي أخر.

بينما سجلت أسعار كيلو الأوراك، والتي  يتراوح بين 96 و152 جنيهًا للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

كما بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص استقرار في الأسواق الشعبية ليتراوح سعرها بين 89 و96جنيهًا بحسب المنطقة.

الأجنحة: سجلت أسعارها اليوم استقرار في الأسواق الشعبية ليتراوح سعرها بين 71 و82 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 

- كرتونة البيض الأحمر: تتراوح بين 114 و118 مقابل أسعار أمس والتي سجلت 122 و125 جنيهًا

- كرتونة البيض الأبيض: تتراوح بين سعرها مابين 118 و125 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 125 جنيهًا.

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